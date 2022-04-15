Наостанок вбив командира російської тактичної групи: як загинув білоруський доброволець "Ганс"

Дмитро "Ганс" Рубашевський – четвертий білоруський доброволець, який загинув від рук російських окупантів. Трагічна подія трапилася 12 квітня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Повідомляється, що 30-річний Рубашевський служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені князя Данила. Воював на боці України з 2015 року у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор", який у той період співпрацював із 24-ю бригадою.

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Саме колишні побратими розповіли про те, як загинув білоруський герой.

Спершу було багато чуток

12 квітня в мережі з'явилося чимало повідомлень, нібито "Ганс" загинув під час артобстрілу. Насправді це не так. За словами його командира Анатолія "Шамана" Івашкевича, він помер у бою.

Бригаду справді бомбили, але "Ганс" загинув у справжньому бою. На жаль, я поки не можу точно сказати, де це сталося. Річ у тім, що на Луганщині є наші угруповання, які роблять невеликі прориви. Це була ротна тактична група, яка діяла по всьому фронту для контратаки та завдання найбільшої шкоди ворогу,

– розповів він.

Швидше за все, за словами Івашкевича, перед смертю "Ганс" знищив командира тактичної групи російського батальйону.

Це мені розповіли люди, які були з ним. Діма загинув так: він стріляв в російського солдата, думав, що він уже мертвий, а його тільки поранили – "Гансу" не пощастило,

– коментує командир.

Велика втрата для ЗСУ

Івашкевич каже, що у схожі угруповання могли потрапити лише найпідготовленіші бійці, які освоїли усі види зброї.

Дуже, дуже шкода, але він помер не без причини. Зараз багато солдатів гине під вогнем, не побачивши ворога. А "Ганс" послав на той світ достатню кількість "товаришів" з того боку,

– зазначив Івашкевич.

Екскомандир добровольця зазначив, що відеоролики, де білорус стріляє з ручного протитанкового гранатомета можна використовувати для відеоінструктажу. "Гансу" неодноразово пропонували стати інструктором ЗСУ, але той уперто відмовлявся, оскільки вважав, що його місце не на полігоні, а на полі бою.

Володимир Зеленський надав Рубашевському звання "Героя України" посмертно.

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