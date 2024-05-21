У Німеччині молодик з ножем напав на 15-річного українця

У німецькому Дортмунді стався напад на 15-річного біженця з України. Виник конфлікт, під час якого невідомий дістав ніж та вдарив ним підлітка.

Наразі українець перебуває у лікарні, а поліція розшукує нападників. Зазначається, що зловмисник поранив шию хлопця, а потім ножем вдарив у верхню частину тіла.

Дивіться також 2 роки полону гарнізону Маріуполя․ Історія "мами Тані", яка бореться за повернення сина

Конфлікт у Німеччині

Як пишуть ЗМІ, ввечері 19 травня 15-річний українець разом з друзями почали розмову з двома дівчатами. Групі інших молодиків, які була поряд, вочевидь не сподобалося це – розпочалася бійка. Під час конфлікту один з нападників дістав ніж та вдарив українця.

Повідомляється, що хлопець спочатку отримав поранення шиї, а після його вдарили ножем у верхню частину тіла. Існувала загроза життю підлітка. Лікар швидкої, який прибув на місце, надавав допомогу неповнолітньому прямо на вулиці. Зараз потерпілий перебуває в лікарні.

Нападникам вдалося втекти. Наразі їх розшукує поліція.

Напади на українців за кордоном