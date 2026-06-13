17-річну дівчину знайшли з ножовим пораненням у задню частину шиї на вулиці Вуд-стріт. Про це повідомляє поліція.

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Що відомо про напад з ножем на 17-річну дівчину у Британії?

Постраждалу доправили до лікарні. На щастя, отримані травми не становили загрози для життя. Тому дівчину вже виписали з лікарні. Зараз вона відновлюється вдома.

Тим часом правоохоронці затримали 30-річного нападника з Браєрфілда. Це уродженець Великої Британії пакистанського походження. Його підозрюють у замаху на вбивство. Наразі він перебуває під вартою.

За словами поліції, наразі немає доказів того, що напад був скоєний на расовому ґрунті.

Нагадаємо, що влітку 2025 року у США сталося резонансне вбивство української біженки Ірини Заруцької.

22 серпня в місті Шарлотт дівчина сіла в потяг. Один із пасажирів дістав ніж і раптово тричі вдарив її ззаду, після чого спокійно відійшов. Ірина померла на місці.

Виявилося, що нападник, Декарлос Браун-молодший, мав кримінальне минуле, зокрема судимості за збройні крадіжки.

У квітні чоловіка визнали психічно неспроможним до суду. Це означає, що він не може бути притягнутий до відповідальності чи покараний.