Неонацисти Росії збирають інформацію про Балтійські країни, – The Guardian

Неонацистське воєнізоване угруповання, пов'язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвідувальну інформацію про прикордонну і військову активність в Латвії, Литві та Естонії. Це викликає занепокоєння щодо їхнього нападу на Балтійські країни.

Таке прохання озвучили минулого тижня на офіційному телеграм-каналі Оперативної групи "Русич", яка зараз воює в Україні від імені Кремля. У The Guardian зазначили, що ця новина викликала питання про те, хто здійснює загальне командування над ультраправими прокремлівськими групами, що воюють проти ЗСУ.

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Неонацисти, ймовірно, розчаровані успіхами в Україні

"Русич" тісно пов'язаний з групою Вагнера – військовою організацією, якою керує близький союзник Владіміра Путіна і яка зараз очолює російський наступ з метою захоплення Бахмута, що є чи не найбільш запеклою битвою зараз.

Джерела The Guardian на умовах анонімності заявили, що "надзвичайний" крок неонацистів може вказувати на розчарування в Кремлі й тому, як проходить його війна в Україні.

Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями, які можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження війни в Україні, що викликає побоювання ескалації у разі нападу на країну НАТО,

– повідомило одне з джерел.

Водночас малоймовірно, що Москва безпосередньо причетна до цього, оскільки її шпигунська служба, безсумнівно, вже має розвіддані про військову та прикордонну діяльність в країнах Балтії.

"Чи вказує це на фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними (воєнізованими угрупованнями – 24 канал) і вони почнуть здійснювати несанкціоновані дії, які можуть випадково призвести до ескалації ситуації? Справжнє питання полягає в тому, наскільки Кремль насправді контролює ситуацію?" – додало джерело.

Останні повідомлення вказують на те, що деякі парамілітарні групи, такі як "Група Вагнера", заснована впливовим російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним, вже мають значну автономію і такий самий доступ до Путіна, як і його чиновники.

"Русич" позиціює себе як диверсійно-розвідувальну групу, хоча її часті спроби краудфандингу свідчать про те, що неонацисти таки не мають ефективної підтримки з боку російських логістичних операцій.

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Що хоче дізнатися "Русич"

Допис на телеграм-каналі "Русича", який переглянули понад 60 тисяч користувачів, містив заклик надати інформацію про військові підрозділи з конкретними посиланнями на інформацію про:

особовий склад,

професії,

родичів військовослужбовців,

їхній особистий транспорт.

Також групі потрібна детальна інформація про пересування патрулів, розташування прикордонних застав, систем спостереження і транспортних засобів. Окрім цього, "Русич" цікавився:

вежами зв'язку,

безпековою апаратурою на кордоні,

координатами паливних складів і систем безпеки в прикордонних районах.

Бойовики "Русича", відомі своєю жорстокістю в Сирії та під час бойових дій в Криму у 2014 році. За допомогою відкритих джерел розвідки їх помітили на Донбасі, а також в Харківській області та Херсоні. У вересні Міністерство фінансів США оголосило, що вводить проти цієї групи санкції.