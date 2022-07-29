Якщо ворог спробує просунутися – отримає відсіч, – в ОП перевірили систему оборони на Волині

У білорусі досі є багато ворожої техніки біля кордону з Україною. Тому заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко особисто приїхав на Волинь, щоб перевірити систему оборони.

Тимошенко приїхав на Волинь, щоб виконати завдання глави держави та керівника Офісу Президента. Загроза нападу з білорусі, на жаль, досі існує, проте Україна до нього готова.

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Тимошенко перевірив систему оборону на Волині

Заступник керівника Офісу Президента оглянув систему оборони державного кордону з білоруссю, де зосереджено значну кількість сил і засобів окупантів. Окрім цього, він поспілкувався з особовим складом Державної прикордонної служби.

Цей регіон – тил України на кордоні з білоруссю. Якщо ворог спробує просунутися в цьому напрямку – отримає гідну відсіч. Зробити це потенційним противникам буде непросто,

– наголосив Тимошенко.

Він зауважив, що на Волині звели фортифікаційні споруди та встановили спеціальні засоби спостереження, які дають змогу стежити за державним кордоном в онлайн-режимі.



Тимошенко перевірив систему оборони у Волинській області / Фото Офісу Президента

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На Волині зустріли маріупольців, яких силою вивезли у росію

Тимошенко розповів, що на Волині працюють пункти пропуску для українців, які хочуть повернутися додому. Для цього вони повинні пішки перетнути кордон з боку білорусі.

"Зустріли біженців із Маріуполя, яких росіяни силоміць вивезли на свою територію. Люди через білорусь поверталися додому", – зауважив посадовець.

Окрім цього, він відвідав місцевий волонтерський центр, який організували разом із меценатами зі Швеції. Тут у спеціально зведених будинках живуть понад 100 переселенців із Харківщини.

Також через цей центр надходить гуманітарна допомога. Її надають людям, які були змушені залишити свої домівки, рятуючись від жахів війни.



На Волинь прибули маріупольці, яких вивезли у росію / Фото Офісу Президента

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Безпека учнів – найважливіше

Тимошенко також перевірив, як школи на Волині готуються до початку нового навчального року. Зокрема, у Ковелі він відвідав ліцей № 13. Там завершують облаштовувати укриття для учнів.

Безпека – це першочергове завдання цього навчального року,

– зазначив заступник керівника ОП.

Він підсумував, що сьогодні в Україні, на жаль, немає на сто відсотків мирних міст. Адже усі українці наразі перебувають на війні проти окупантів та разом рухаються до перемоги.



На кордоні уважно стежать за ситуацією / Фото Офісу Президента

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