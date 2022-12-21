Полковник ЗСУ припустив, чи готова Білорусь до нападу на Україну

Українські військові не звертають уваги на розмови і обіцянки Алєксандра Лукашенка. Тільки дії ворога впливають на відповідь нашої армії.

Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Кількість білоруських військ наразі недостатня для вторгнення.

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Білоруська армія має 2 – 3 дивізії

За словами полковника у запасі, на цей час білоруська армія має у своєму складі близько корпуса, тобто 2 – 3 дивізії.

Цієї кількості військ недостатньо для виконання будь-якого завдання, окрім якихось провокацій на кордоні. І не більше того, – запевнив Роман Світан.

Військовий експерт розповів, що також поки що не спостерігається масового руху російських військ в бік Білорусі. У 2021 році постійно спостерігався захід нових батальйонів та підвіз військової амуніції, що тривав протягом кількох місяців напередодні вторгнення 24 лютого.

"Тому на даний момент не варто казати, що Лукашенко готовий або дав команду готуватися до вторгнення", — зазначив Роман Світан.

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На думку військового експерта, білоруський диктатор може дати команду перекинути якусь кількість військ на східний фрон в управління російським генералам. Але якби він міг це зробити – він би вже це зробив.

"Збільшення кількості, так би мовити, союзних військ в Білорусі відстежуємо. Якщо буде певна кількість руху, який буде загрожувати нашому кордону, командування вживатиме заходів і донесе інформацію про такі дії народу України", – впевнений Роман Світан.

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