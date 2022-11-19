Засмучені та в старезній формі: у Білорусі завершили навчання підрозділи 1 танкової армії Росії

У Білорусі проходили навчання підрозділів 1 танкової армії Росії. У Генштабі ЗСУ розповіли, що вони вже завершилися, проте справи в окупантів йдуть не надто добре.

У Генштабі зауважили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Білорусь продовжує підтримувати російське вторгнення, тому зберігається загроза завдання окупантами ракетних та авіаційних ударів з її території та повітряного простору.

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Окупанти завершили тренування в Білорусі

За наявною у Генштабі ЗСУ інформацією, на території білоруської Брестської області завершилися військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Росії.

Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення,

– повідомили захисники.

Частина "мобіків" отримала стару форму та спорядження, яке вже було у вжитку. Окрім цього, їхня військова техніка здебільшого перебуває в поганому технічному стані, тож весь час потребує ремонту.

Білорусь допомагає Росії: коротко

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що сили спеціальних операцій виконають наказ самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка щодо вторгнення на територію України, якщо такий буде. Однак самостійно білоруська армія не піде – лише разом із російськими військами.

Своєю чергою в Генштабі ЗСУ зауважили, що військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих. Замовлення повинні виконати до 31 грудня поточного року.

Також у межах створення так званого регіонального угруповання військ Союзної держави в Білорусь прибули кілька тисяч мобілізованих росіян. Проте "мобіки" нічого не вміють, тож їх ще треба навчати.

Зауважимо, що останнім часом Росія вивозить з території Білорусі ракети. Напередодні окупанти вивезли 20 ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

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