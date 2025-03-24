У Києві біля залізничного вокзалу чоловік з ножем накинувся на 2 людей

У Києві біля залізничного вокзалу 36-річний чоловік напав з ножем на двох перехожих. Поліція оперативно затримала зловмисника, а потерпілих госпіталізували з ножовими пораненнями.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00.

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Ножовий напад біля залізничного вокзалу в Києві

Між нападником та двома іншими чоловіками виник словесний конфлікт. Під час суперечки зловмисник дістав розкладний ніж і кілька разів ударив ним своїх опонентів.

Поліція оперативно затримала нападника на місці події і вилучила ніж. Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

До слова, у місті Біляївка Одеської області 23 березня пролунав вибух у відділку поліції. Попередньо, вибух стався через детонацію пристрою, який із собою принесла невідома жінка.

Жінка загинула, троє правоохоронців отримали незначні ушкодження.