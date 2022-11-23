Кремль може готувати операцію під "чужим прапором" у Бєлгородській області, – ISW

У Кремлі продовжують розхитувати ситуацію, а також намагаються максимально мілітаризувати своє населення. Для цього активно мусують тему нападу на Бєлгородську область.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. Його укладачі зауважили, що російська влада навмисне поширює інформацію про напад на Бєлгородську область. Адже це ледь не єдиний важіль впливу на росіян, які вже почали вагатися у доцільності війни проти України.

Читайте також Де може ховатись Путін: назвали топ-5 бункерів

Росіяни закликають до превентивних заходів

Самі пропагандисти поширюють гіпотезу про можливість нападу України на Бєлгородську область. Тим часом інші джерела наголошують на важливості повернення контролю над Куп'янськом, що на Харківщині. Мовляв, це дозволить уникнути наступу на територію Росії.

Аналітики зауважили, що відповідні заяви гуляють поміж спільноти військових блогерів. Тих, хто активно критикував військове керівництво за відступ на Харківщині. Їм також не подобалося, що окупанти відступили зі своїх буферних позицій у Вовчанську, що під самим кордоном з Росією.

22 листопада укладачі звіту зауважили, що військові блогери активно закликали повернутися на територію Харківщини. Мовляв, це превентивний метод запобігти наступу. І що таким чином ЗСУ не проводитимуть штурмові операції на Куп'янському та Вовчанському напрямках.

Бєлгородщина продовжує готуватися

Ясна річ, що у Бєлгородській області вже готуються до оборони. Про побудову засічної лінії вже відзвітувався губернатор В'ячеслав Гладков. Якщо що, то засічні лінії будували ще проти кримсько-ногайських набігів за часів Івана Грозного. А самі конструкції складаються з дерев'яних засік. Це явно щось надійніше за пірамідки Пригожина.

Але заждіть, "кухар Путіна" тут теж доклався. Вагнерівці беруть активну участь у побудові оборонних споруд на українсько-російському кордоні. Правда, вони вже не називатимуться іменем вожака. Ба більше, росіян узагалі вже досить напружує його діяльність. Як зазначають у звіті, "багатьом людям (у Росії – 24 канал) не подобається діяльність ПВК "Вагнера".

Влада залякує росіян

Заяви про можливий напад України на Бєлгородську область – черговий спосіб залякати місцеве населення. Самі ці вкиди, підкреслюють укладачі звіту, – абсурдні та спрямовані на паніку серед росіян. В Інституті підкреслили, що в України відсутній стратегічний інтерес у вторгненні в Росії. Та й відсутні банально можливості це зробити.

Водночас аналітики спостерігають скорочення підтримки повномасштабного вторгнення. Ним уже незадоволені мешканці прикордонних регіонів та й решти країни. Зокрема на це вплинула як мобілізація, так і невдачі на фронті.

Ба більше, опозиційні ЗМІ повідомили, що з кінця жовтня рідні "мобіків" влаштували акції протесту у 15 регіонах Росії. Найпомітніші з них відбувалися саме у прикордонних з Україною областях. Такі настрої серед місцевих невідворотно свідчать про те, що вони вже не вірять у російську пропаганду.

Водночас заяви про буцімто вторгнення України в Росію мають заспокоїти націоналістичну спільноту країни-агресорки. Тих, хто налаштований воювати до останнього "мобіка". Але постійні провали на фронті та відступи стають причиною постійної критики військового керівництва та Кремля. Мовляв, вони не можуть утримувати захоплені території, тож не виключено, що захистити Росію вони теж не зможуть.

Ситуація у Бєлгороді геть неспокійна

Почнімо з того, що напередодні губернатор Бєлгорода пригрозив чиновниці відрубати голову. Ця ідея спала йому на думку не випадково. Оскільки оборонні споруди часів Івана Грозного, то і покарання на порушення термінів здачі об'єктів відповідне. Зауважимо, що вона просто подякувала.

Тим часом у Росії показово починають заарештовувати "мобіків". Показове відео з Бєлгородської області вже активно гуляє мережею. На ньому можна побачити, як "неслухняного" громадянина, котрий відмовляється їхати на фронт, затримують.

Але і це ще не все. Співробітників підприємств у Бєлгороді теж вербують до ПВК "Вагнера". Медиків же беруть на облік. Вони у будь-який момент можуть знадобитися, щоб швиденько залатувати "трьохсотих" і відправляти їх знову у бій.

Раніше ми розповідали, що у Бєлгороді активно готують бомбосховища. У місті мають опублікувати інтерактивну карту укриттів. Крім того, у ньому мають з'явитися вивіски з адресами найближчих сховищ.

Варте уваги – у Росії почався бунт матерів мобілізованих: дивіться відео