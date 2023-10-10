Пускала жарти та пропонувала Coca-Cola: ізраїльтянка майже добу стримувала бойовиків ХАМАС

У ході війни з Ізраїлем палестинські бойовики захопили понад сотню заручників. Ізраїльтянка Рахель Едрі з Офакіма, яку терористи утримували у власному будинку, розповіла, як їй вдалося врятуватися.

Із дня вторгнення ХАМАС в Ізраїль мережу заполонили шокуючі відео, на яких бойовики вбивають та знущаються з цивільних ізраїльтян, захоплюють їх у полон. Жителька Офакіма розповіла, що протягом 20 годин відволікала бойовиків розмовами, аби ті не викрали, або не вбили її та чоловіка.

Дивіться також Кількість невпинно росте: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

Годувала та відволікала розмовами

У той день, коли життя Рахель Едрі та її чоловіка повисло на волоску, подружжя після того, як пролунала тривога – попередження про ракетну небезпеку – спустилося у бомбосховище у власному будинку.

Незабаром до їхнього помешкання, розбивши вікна, увірвалося п'ятеро озброєних чоловіків. Вони назвалися поліцейськими. Говорячи арабською, нападники змусили жінку та її чоловіка вийти з бомбосховища. Далі вони зламали телефони подружжя і почали нишпорити у їхніх шафах.

В якусь мить терористи направили на жінку пістолет, а над її головою тримали гранату. Втім, Едрі не розгубилася, а спробувала відволікти увагу зловмисників. Вона сказала, що вимушена вколоти інсулін та запропонувала бойовикам напої: Coca-Cola Zero та воду.

Увесь час, який Едрі та її чоловіка тримали у заручниках, жінка не припиняла жартувати із терористами. Вона обіцяла їх навчити івриту, а від них, натомість, очікувала уроки арабскої. Едрі каже, що у такий спосіб намагалася виграти час до прибуття рятувальників.

"Я розуміла, що це питання життя і смерті", – розповідає ізраїльтянка.

Раптом близько опівночі подружжя почуло, як входить спецназ. Едрі каже, що дуже боялася, аби під час штурму в неї випадково не вистрілили.

Замість того, щоб вбивати нас, терористи розбігалися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти,

– заявила жінка.

ХАМАС вбиває цивільних та захоплює у полон: що відомо