Пускала жарти та пропонувала Coca-Cola: ізраїльтянка майже добу стримувала бойовиків ХАМАС
Джерело:Haaretz
У ході війни з Ізраїлем палестинські бойовики захопили понад сотню заручників. Ізраїльтянка Рахель Едрі з Офакіма, яку терористи утримували у власному будинку, розповіла, як їй вдалося врятуватися.
Із дня вторгнення ХАМАС в Ізраїль мережу заполонили шокуючі відео, на яких бойовики вбивають та знущаються з цивільних ізраїльтян, захоплюють їх у полон. Жителька Офакіма розповіла, що протягом 20 годин відволікала бойовиків розмовами, аби ті не викрали, або не вбили її та чоловіка.
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Годувала та відволікала розмовами
У той день, коли життя Рахель Едрі та її чоловіка повисло на волоску, подружжя після того, як пролунала тривога – попередження про ракетну небезпеку – спустилося у бомбосховище у власному будинку.
Незабаром до їхнього помешкання, розбивши вікна, увірвалося п'ятеро озброєних чоловіків. Вони назвалися поліцейськими. Говорячи арабською, нападники змусили жінку та її чоловіка вийти з бомбосховища. Далі вони зламали телефони подружжя і почали нишпорити у їхніх шафах.
В якусь мить терористи направили на жінку пістолет, а над її головою тримали гранату. Втім, Едрі не розгубилася, а спробувала відволікти увагу зловмисників. Вона сказала, що вимушена вколоти інсулін та запропонувала бойовикам напої: Coca-Cola Zero та воду.
Увесь час, який Едрі та її чоловіка тримали у заручниках, жінка не припиняла жартувати із терористами. Вона обіцяла їх навчити івриту, а від них, натомість, очікувала уроки арабскої. Едрі каже, що у такий спосіб намагалася виграти час до прибуття рятувальників.
"Я розуміла, що це питання життя і смерті", – розповідає ізраїльтянка.
Раптом близько опівночі подружжя почуло, як входить спецназ. Едрі каже, що дуже боялася, аби під час штурму в неї випадково не вистрілили.
Замість того, щоб вбивати нас, терористи розбігалися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти,
– заявила жінка.
ХАМАС вбиває цивільних та захоплює у полон: що відомо
- На думку окремих експертів, захоплення заручників було чи не однією з головних цілей нападу ХАМАС на Ізраїль. У такий спосіб терористи сподіваються обміняти своїх бранців на власних поплічників, які перебувають в ізраїльських тюрмах.
- За останніми даними, в Ізраїлі зафіксовано 1 008 загиблих, ще щонайменше 3 418 зазнали поранень. Також загинуло 704 палестинців, ще близько 4 000 поранені.
- 9 жовтня надвечір терористи заявили, що страчуватимуть заручників та зніматимуть страти на відео, якщо Ізраїль не припинить удари по Сектор Гази.
- Стала відома доля громадянки Німеччини Шані Лук, яку викрали терористи. Фото, на яких вона лежить поранена в пікапі бойовиків, облетіли увесь світ. Матір дівчини заявила, що її донька жива, але вона перебуває у важкому стані.