Херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив про напад: можливий "російський слід"

Ввечері вівторка, 20 грудня у Києві невідомий чоловік вистрелив у Костянтина Риженка. Журналіст пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю та не виключає "російський слід".

Про збройний напад Костянтин Риженко повідомив у соцмережах. Журналіст зазначив, що отримав забій ребер та м'яких тканин, інформує 24 канал.

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Риженко не виключає "російський слід"

Риженко розповів, що інцидент стався ввечері 20 грудня. Журналіст повертався з тренувань на полігоні. Раптом у темному провулку в Києві неподалік перехрестя біля аптеки до нього швидко наблизився невідомий з пістолетом.

(Нападник – 24 канал) зробив два постріли у грудну клітину. Після чого я впав, а чоловік швидко побіг в напрямку Овруцької. Наразі в мене забій ребер та м'яких тканин, життю вже нічого не загрожує,

– зазначив постраждалий.

Журналіст поділився, що його врятував бронежилет, який він одягнув для тренувань. Риженко вже написав заяву до СБУ. Також журналіст просить ймовірних свідків подій написати йому або ж звернутися до київського віділення Служби безпеки.

Звісно я це пов'язую зі своєю професійною діяльністю і скоріш за все тут є "руський" слід, але може бути різне. Під шум війни іноді можуть зводити рахунки маленькі дріб'язкові люди,

– наголосив Риженко.

Невідомий двічі вистрелив у журналіста / Фото Костянтина Риженка