"Рішення є": в Росії депутат проговорився, на яку країну Путін може напасти наступною
ЗМІ публікують нібито повідомлення депутата держдуми Росії Андрія Гурульова, в якому він запевняє, що після України Росія готова напасти на Казахстан і вже має відповідне рішення.
У мережі поширили голосове повідомлення, яке "приписують" саме Гурульову. Мовляв, депутат надсилав це повідомлення колегам з комітету держдуми з оборони.
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"Казахи, надивившись на Україну, сильно бз**ть, що вони наступні. Просто бз**ть. Але вони будуть наступні. Вони зараз до**буються. У принципі, думаю, рішення вже є", – начебто заявив військовий злочинець.
Гурульов заявив про фейк
Андрій Гурульов і раніше допускав вкрай агресивні висловлювання на адресу інших країн. У цьому випадку цікава насамперед ремарка про нібито вже ухвалене рішення.
До речі, сам Гурульов поспішив відхреститися від запису, заявивши, що це фейк і спроба розхитати ситуацію з друзями.
"Друзі мої, є спроба на різних каналах розгойдати ситуацію від мого імені. Вся офіційна інформація лише на моєму телеграм-каналі. Не вірте, це фейки, спроба розхитати ситуацію з нашими друзями, які перебувають у Середній Азії", – сказав Гурульов.
Останні погрози Росії
- У березні Владімір Путін вкотре почав погрожувати країнам Заходу ядерною війною. Таким чином він хоче змусити Захід вмовити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Росії. На цьому тлі російські пропагандисти почали поширювати інформацію, що начебто ЗСУ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС. Це є нічим іншим як частиною ядерного шантажу.
- Водночас у США вважають всі ці заяви безрозсудними та безвідповідальними, оскільки саме Росія вторглася на територію України без виправдання.