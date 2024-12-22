"У нас давно немає транквілізаторів": спільна заява зоопарків АЗУ щодо нападу леопарда в Одесі

21 грудня в Одесі леопард напав на працівника зоопарку. Поліція була вимушена відкрити вогонь по хижаку. Зоозахисники обурені вбивством тварини.

Директор закладу Ігор Біляков пояснив, що спершу хижака намагалися приспати, втім, ці спроби були безуспішними і тільки посилювали агресію тварини. Зрештою, леопарда довелося застрелити, адже він перебував за межами вольєра і становив загрозу для людей довкола, передає 24 Канал із посиланням на спільну заяву директорів зоопарків АЗУ стосовно інциденту в Одеському зоопарку.

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Реакція зоопарків на Одеський інцидент і скандал довкола нього

Однак зоозахисники вимагають розслідування інциденту. Вони вказують на свідчення правоохоронців, відповідно до яких тварина на момент прибуття поліції перебувала у вольєрі. В організації UAnimals обурені, що хижака не приспали. Крім того, там вказують на неналежне утримання тварин у зоопарку.

У відповідь на критику зоопарки АЗУ зробили спільну заяву. Вони закликали медіа утриматися від емоційних і некомпетентних суджень. Йдеться про те, що в умовах, які склалися, "працівники поліції прийняли єдино правильне рішення – знешкодити тварину, яка несла велику небезпеку людям".

Щодо того, чому не леопарду не дали снодійного, зоопарки заявили, що вже давно не мають у своєму розпорядженні транквілізаторів швидкої дії, які вкрай необхідні в критичних ситуаціях.

Для нас всіх цей інцидент є ще одним жорстким нагадуванням про необхідність беззастережного дотримання правил техніки безпеки,

– наголосили директори зоопарків АЗУ.