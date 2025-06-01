У Криму лев напав на відомого місцевого колаборанта Олега Зубкова і сильно його травмував

У сафарі-парку "Тайган", що розташований в тимчасово окупованому Севастополі, леви напали на власника Олега Зубкова. Внаслідок цього він отримав серйозні травми, за його життя борються лікарі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Олег Зубков відомий як місцевий колаборант.

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Леви травмували директора зоопарку в Севастополі

У мережі поширили відео, на якому лев напав на людину в сафарі-парку "Тайган". Виявилося, що травми отримав його власник Олег Зубков. Леви-вбивці, які загризли минулого року працівницю парку Леокадію Перевалову, знову повелися агресивно. Після того випадку Зубков відмовився присипляти тварин. Він вирішив надалі розводити левів.

Відомо, що дикі кішки ледь не розірвали Олега Зубкова. Вони прокусили йому горло, внаслідок чого чоловік отримав травми шиї, легень та голови. Директора зоопарку одразу ж госпіталізували.

Зубков поїхав один годувати левів. У цей момент на нього напав лев напав, вчепився йому в горло. Мустафа, працівник фотозон у парку, не викликав швидку, вони самі його особисто повезли до лікарні, оскільки побоялися, що поки швидка приїде, він уже загине,

– розповів блогер Сергій Марченко, який жив у парку.

Відвідувачка "Тайгану" розповіла, що бачила перші секунди після нападу на Олега Зубкова. За її словами, все його тіло було закривавлене. Після того, як директора зоопарку витягли з вольєра, він втратив свідомість.

Увага, відео 18+! Воно може шокувати глядачів, але жорстоких сцен на записі не видно.

Очевидці зняли момент нападу левів на Зубкова: відео

Дресувальник Едгард Запашний повідомив, що Зубкова під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, адже йому важко дихати через пошкодження трахеї. Лікарі кажуть, що чоловік перебуває в тяжкому, майже критичному, стані. Екстрену операцію йому проводять у лікарні Білогірська.

На місце, де лев напав на людину, слідчі проводять огляд. Також переглядатимуть камери відеоспостереження, аби встановити всі деталі інциденту.

Леви досить небезпечні для людини тварини. Навіть перебуваючи не в дикій природі, вони можуть нападати та завдавати серйозних травм. Однак бувають і щасливі випадки. Наприклад, у 2024 році в Ірландії стажиста випадково замкнули у вольєрі з берберськими левами. Тоді йому пощастило і тварини не завдали йому серйозної шкоди. Але після цього випадку в зоопарку почали більш відповідально ставитися до догляду за левами.