Стан був критичний, – лікарі розповіли про те, як почувається Юрій Макаров після нападу

16 квітня увечері у Києві було скоєно напад на відомого журналіста Юрія Макарова. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Лікарі розповіли, як зараз почувається постраждалий.

Наразі відомо, що загрози для життя журналіста немає. Він вже дав покази поліції та розповів ЗМІ деталі нападу на себе, передає 24 Канал.

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У якому стані Макаров

У лікарні розказали, що пацієнт прибув на швидкій з осколково-різаними ранами передньо-черевної стінки та руки.

За словами медика, стан журналіста був критичний, тяжкий. Його прооперували того ж вечора. До ранку Макаров пробув у реанімації.

Вранці стан журналіста оцінили як середньої важкості, стабільний. Чоловіка перевели у палату. Попередньо, життєво важливі органи не були зачеплені. Був уражений лише сальник.

До слова, за даними ЗМІ, одна з версій, яку слідство розглядає щодо нападу на журналіста, є проросійський слід. Очільник МВС Клименко взяв розслідування цієї справи під особистий контроль.