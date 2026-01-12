У Києві школяр поранив ножем учительку та однокласника: з'явилося фото хлопця

У понеділок, 12 січня, в одній зі столичних шкіл 14-річний учень влаштував напад з ножем на вчительку та свого однокласника. Правоохоронці затримали школяра.

Джерела 24 Каналу надали фото хлопця, який скоїв напад.

Що відомо про нападника та які подробиці інциденту?

За даними слідства, учень 2011 року народження. У КМДА повідомили, що під час нападу хлопець і сам отримав поранення.

Як повідомили поліціянти, учень 9-го класу однієї зі шкіл Оболонського району Києва заздалегідь підготував маску та каску, надів їх у шкільному туалеті, після чого увірвався до класу та ножем напав на свою 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника.

В результаті нападу вчителька отримала колото-різані поранення живота й рук, а підліток – численні різані рани спини та передпліч. Обидва перебувають у медзакладах.

Зазначимо, що під час обшуку в телефоні підозрюваного поліція виявила листування, яке, ймовірно, пов'язане з російськими спецслужбами.

Начальниця департаменту комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що інцидент стався в Оболонському районі. Наразі слідчі розв'язують питання кваліфікації події як замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

