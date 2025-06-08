У Мюнхені жінка з ножем напала на перехожих: є поранені, нападницю застрелили

У Мюнхені двоє людей були поранені внаслідок нападу жінки, озброєної ножем. Це сталося в суботу, 7 червня.

Зловмисницю застрелили правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Напад з ножем у Мюнхені

У виданні пишуть, що 30-річна жінка напала на перехожих на Лугу Терези (Theresienwiese) у центрі баварської столиці близько 19:45 за місцевим часом.

"Поліція відкрила вогонь по нападниці, від отриманих травм вона померла у лікарні", – повідомляють в ЗМІ.

Відповідно до інформації правоохоронних органів, поранення зазнали 56-річний чоловік та 25-річна дівчина. Наразі офіційних даних щодо стану постраждалих немає.

Правоохоронні органи з'ясовують обставини інциденту. Про мотив нападниці не повідомляється. За інформацією газети Bild, жінка могла страждати від психічного розладу.

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Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що поліцейські з'ясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля під'їзду.