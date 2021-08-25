Напад на Порошенка: як відреагували у Посольстві США

На День Незалежності у Києві на Марші захисників Петра Порошенка облили зеленкою. Посольство США засудило напад на п'ятого президента України.

Порошенка облили зеленкою 24 серпня під час багатотисячного Маршу захисників. У Сполучених Штатах відреагували на інцидент.

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США про напад на Порошенка

У посольстві наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу.

Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські вже затримали чоловіка, який скоїв напад на Порошенка.

Порошенка облили зеленкою: що відомо