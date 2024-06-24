Затриманий на кордоні ухилянт намагався задушити працівника ТЦК на Буковині

У Чернівецькій області при спробі незаконно перетнути кордон затримали чоловіка. Після цього його передали працівникам ТЦК.

Проте під час поїздки до військкомату чоловік напав на військовослужбовців – він навіть намагався задушити водія. У ТЦК закликали військовозобов’язаних слідувати обов’язку, а усіх громадян – з повагою ставитися до воїнів.

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Деталі нападу на ТЦК

Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям – екстрену медичну допомогу,

– вказали у ТЦК.

Там додали, що після інциденту чоловік спробував маніпулювати суспільною думкою, вдаючи потерпілого. З цією метою він розмістив у соцмережах відео.

Пресслужба Чернівецького ТЦК наголосила, що військовослужбовці, які отримали травми від "вдячного українця" стали до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. Їх перевели до військкомату через стан здоров'я.

Зазначимо, що кількома днями раніше стало відомо про напад на працівників ТЦК у Луцьку. Військовослужбовців запшикали газовим балончиком на околицях міста. Зазначалося, що нападників вже знайшли – вони понесуть жорстоке покарання.