Претендує на лідерство в Європі, – політтехнолог розібрав останні заяви Макрона щодо Росії

Президент Франції Емануель Макрон заговорив про можливий напад Росії на країни НАТО. Він навіть припустив, що в Україну можуть вирушити бійці Альянсу, втім консенсусу щодо цього поки нема.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Франція однією з перших підписала гарантії безпеки для України. Також вона готова надавати нам далекобійну зброю.

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Російська пропаганда працює у світі

"Макрон має амбіції стати лідером у Європейському Союзі. Поки Німеччина відмовляється передавати далекобійні ракети, то Франція створює коаліцію для надання такої зброї", – зауважив політтехнолог.

Також треба зважати на те, що у 2024 році у низці країн Європи, а також у США відбудуться вибори. Макрон розуміє, що зараз саме час працювати для свого електорату. Цим можна пояснити його заяви, які моментами бувають досить радикальні.

Однак після слів французького президента про можливу участь НАТО у війні, від такої ідеї всі почали відмовлятися. Ба більше, європейські ЗМІ продовжують подавати Владіміра Путіна, як дуже сильного гравця, пишуть про використання ядерних ракет, цитують Дмітрія Мєдвєдєва, який погрожує Альянсу.

Вони цілком серйозно бояться. До того ж є люди, які мають завдання налякати світ Путіним, переконати, що Росія так просто не зупиниться. Для європейців навіть моделюють удари по їхніх слабких місцях,

– зауважив Тизенгаузен.

Наприклад, переконують, що коли Путін розізлиться, то у їхніх країнах нібито відбудеться падіння економіки, безробіття, відсутність тепла. Для населення моделюють ситуацію, до якої люди не готові. Тому складається враження, що Путіна нібито треба "задобрити" для того, щоб рівень життя в Європі не змінився.

На жаль, таких матеріалів у західних ЗМІ дуже багато. Росія має успіхи у своїй пропаганді, вкладає гроші у так званих "експертів", які щось розповідають. Також намагається це робити через церкву. Росія з корінням проросла у деяких країнах,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Заява Макрона про війну Росії з НАТО: контекст