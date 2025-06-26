Територіальні амбіції Кремля зростають: в ISW оцінили, чи дійсно Росія готується до війни з НАТО

Росія може готуватися до нового збройного конфлікту. Цілком ймовірно, що це може бути напад на одну з країн-членів НАТО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Трамп оцінив амбіції Путіна

Президент США Дональд Трамп вважає, що територіальні амбіції Володимира Путіна виходять за межі лише України. Про це свідчать оцінки американського військового керівництва.

Трамп зазначив, що Путін хоче вийти з теперішньої ситуації, адже вона стала для нього "хаосом". Американський лідер також наголосив, що глава Кремля припустився помилки, розпочавши повномасштабну війну проти України.

Чи підтверджують аналітики припущення Трампа

Аналітики підтверджують, що Росія готується до можливої майбутньої конфронтації з НАТО. Кремль, за оцінками ISW, створює умови для потенційної агресії проти країн, які раніше входили до складу СРСР, але наразі не є членами Альянсу.

ISW давно оцінює, що Росія готує своїх військових та суспільство до можливого майбутнього конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні, зокрема шляхом проведення військових реформ; інтеграції ветеранів до всіх рівнів російських органів влади та створення риторичних умов для виправдання майбутньої агресії проти НАТО,

– йдеться у звіті.

Аналітики також звертають увагу на те, що Кремль застосовує ту саму риторику, яку використовував напередодні вторгнення в Україну у 2022 році, щоб погрожувати державам НАТО.