Росія створює для НАТО гібридні загрози: вони можуть спровокувати значні втрати

Росія часто погрожує нападом на інші країни, зокрема, на членів держави НАТО. У Альянсі оцінили ймовірність реальності такої загрози.

Джеймс Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження і стримуванням гібридної війни сказав, що є "реальна перспектива" того, що диверсія або підпал, спровоковані Росією на території Альянсу, призведуть до "значних" втрат. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Атаки Росії досягають іншого рівня

За словами посадовця, у НАТО повинні чітко розуміти між собою і дати зрозуміти Росії, який рівень бойових дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників. Зокрема, застосування військової сили.

Аппатурай вважає, що НАТО вже перебуває в ситуації, коли російські гібридні атаки по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще 5 років тому був би "абсолютно неприйнятним".

Особливо зросла кількість непрямих дій, які мають масштабні наслідки. Зокрема, мовиться про перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладання запалювальних пристроїв у вантаж літаків. Зростання таких випадків помітили після початку повномасштабної війни проти України.

Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов,

– сказав Аппатурай.

Це може призвести до втрат

Він відповів на питання, чи може така агресія Росії перейти межу та спровокувати війну НАТО та Росії. За словами посадовця, його турбує, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі.

Своєю чергою, це може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків.

І тоді ми не хочемо опинитися в ситуації, коли ми не продумали, що робити далі,

– пояснив він.

Його команда оновлює стратегію НАТО щодо розуміння, стримування і протидії гібридній війні, яка востаннє була розроблена в 2015 році, коли загроза була зовсім іншою.

Вони складають плани усіх ймовірних гібридних атак з боку Росії та інших ворожих суб'єктів.

Оновлену політику мають ухвалити на саміті в 2025 році.