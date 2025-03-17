Безкарність за напад на "Схеми": суд закрив справу, адвокати планують звернення до ЄСПЛ

Київський апеляційний суд 17 березня закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" у "Укрексімбанку" у зв'язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до Європейського суду з прав людини, вважаючи рішення несправедливим.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Київський апеляційний суд 17 березня ухвалив рішення про закриття кримінальної справи стосовно нападу на знімальну групу журналістів "Схем", що стався в державному "Укрексімбанку" у 2021 році.

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Київський суд закрив справу нападу на "Схеми"

Суд задовольнив клопотання обвинувачених – колишнього голови банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова – і закрив провадження у зв’язку зі спливом терміну притягнення до кримінальної відповідальності.

Журналісти та їхні адвокати висловили обурення таким рішенням і повідомили, що планують звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як зазначила адвокат Оксана Максименюк, скарга до ЄСПЛ стане продовженням боротьби за захист журналістів від безкарності за перешкоджання їхній професійній діяльності. Вона підкреслила, що цей випадок є прикладом загальної проблеми в українській правовій системі, де злочини проти журналістів часто залишаються без належного покарання.

Напад на знімальну групу "Схем" стався 4 жовтня 2021 року, під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером, коли журналіст Кирило Овсяний поставив питання про великий валютний кредит, наданий "Укрексімбанком" бізнесмену, чия компанія сплачувала податки угрупованню "ДНР".

Нападники, серед яких були працівники банку, відібрали камери та пошкодили техніку, намагаючись перешкодити журналістам проводити свою роботу.

У той же день журналісти "Схем" написали заяву про скоєння злочину в поліції, а згодом опублікували аудіозапис подій, які сталися в кабінеті Євгена Мецгера.

До слова, Євген Мецгер та Олег Осіпов відмовились коментувати рішення суду, а Ігор Тельбізов не з’явився на засідання. Адвокати журналістів вважають це рішення серйозним ударом по свободі слова і правам журналістів в Україні.