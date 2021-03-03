У Швеції чоловік з ножем напав на перехожих: майже десяток постраждалих

3 березня 2021 , 21:16
Читать новость на русском

У швецькому місті Ветланда 20-річний чоловік поранив випадкових перехожих. Вісім людей постраждали та з різними пораненнями перебувають у лікарні. Справу кваліфікували як тероризм.

Джерело:

Aftonbladet

Місцеві ЗМІ спершу повідомили, що нападника застрелила поліція. Однак пізніше виявилося, що він живий і його доправили в лікарню.

Дивіться також У М'янмі силовики знову стріляли по протестувальниках: щонайменше 10 загиблих

Напад на перехожих у Швеції

  • 20-річний чоловік з ножем атакував перехожих у центральній частині міста Ветланда.
  • Вісім осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Загиблих немає.
  • Нападник, побачивши загони поліції на місці інциденту, почав у них стріляти. Одного поліцейського поранили в ногу.
  • Аби затримати зловмисника, поліція відкрила вогонь: 20-річного нападника повалило з ніг і його заарештували.
  • Наразі нападник перебуває у лікарні. Йому поставили посилену охорону.
  • Щодо того, чому він вдався до нападу – наразі інформації немає.

Зараз незрозуміло, що саме сталося та який був мотив. Поліція заарештувала підозрюваного в скоєнні злочину та ініціювала спеціальні заходи для відтворення подій,
– розповів міністр МВС Швеції Мікаель Дамберг.

  • Справу кваліфікували як терористичний злочин.


Нападника затримали / Фото з телеграму bbbreaking

Де розташована Ветланда – дивіться карту