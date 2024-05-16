У Швейцарії іноземець з ножем напав на перехожих: є багато поранених, серед них – вагітна

У середу, 15 травня, у швейцарському місті Цофінген невідомий чоловік поранив ножем шістьох перехожих. Поліція затримала підозрюваного.

Серед постраждалих від нападу двоє шкільних вчителів та вагітна жінка. Щонайменше двоє людей отримали серйозні поранення.

Дивіться також Броварський кримінальний авторитет плював у поліцейського і погрожував йому: чоловіка затримали

Що відомо про напад і постраждалих

15 травня, приблизно о 16:00 невідомий чоловік від залізничної станції в маленькому містечку Аргау попрямував до сусіднього села Стренгельбах, що в окрузі Цофінген. По дорозі він хаотично нападав на перехожих із колючо-ріжучою зброєю, ймовірно, ножем.

Унаслідок нападу поранення отримали 6 людей. Одного з двох важко поранених довелося доставити до лікарні на вертольоті рятувальників. За даними ЗМІ, серед постраждалих є також вагітна жінка.

Її чоловік Сандро Ломбардо розповів, що розмовляв зі своєю дружиною телефоном під час нападу. За його словами, до неї підійшов темношкірий зловмисник, а потім напав ззаду гострим предметом. Злочинець вдарив її в голову. Зараз жінка в лікарні. З дитиною все добре.

Швейцарські ЗМІ також повідомили, що поранення отримали двоє вчителів кантональної школи Цофінген.

Місцева поліція створила гарячу лінію для пошуку доказів і додаткових жертв.

Поліція затримала нападника

Після нападу чоловік заховався в одній із будівель у селі Стренгельбах. Спецпідрозділ поліції оточив місце, де переховувався злочинець, а за більш ніж дві години затримав його.

Під час операції поліція закликала людей уникати поїздок до Цофінгена, а місцевим порадила закрити двері та вікна.

Наразі про ймовірного зловмисника відомо небагато. При собі він не мав жодних документів. Поліція дізналася лише, що нападник – іноземець приблизно 40 років. Його мотиви невідомі.

Чоловік перебуває в лікарні під охороною поліції. Під час злочину він завдав собі тілесних ушкоджень.

Інші трагічні випадки: останні новини