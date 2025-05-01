Пощастило ще більше за мене, – Стерненко показав, як куля прошила кофту охоронця

Під час нападу активіст Сергій Стерненко виходив з приміщення з охоронцями. В одного з них також влучила куля.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Стерненка.

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Жінка вистрелила в Стерненка та його охоронців

Удень 1 травня на активіста та блогера Сергія Стерненка скоїла озброєний напад невідома жінка. Вона очікувала його біля будинку. Одна куля, що була націлена на активіста, пройшла навиліт, а інша – зачепила кофту його охоронця.

Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво,

– написав Сергій Стерненко.



Куля зачепила кофту охоронця Стерненка / Фото Сергія Стерненка

Допоки триває слідство, у ЗМІ оприлюднили перші подробиці нападу. Джерела "Української правди" повідомили, що напад скоїла жінка 1979 року з Одеської області. Вона, ймовірно, отримала завдання від російських спецслужб. За "роботу" росіяни платили їй на банківські рахунки.

Нападниця певний час слідкувала за Сергієм Стерненком, навіть винаймала квартиру в житловому комплексі, де живе блогер.

До слова, сам Стерненко стверджує, що вже давно отримував на свою адресу погрози від росіян. Можливою причиною, чому блогер може бути ціллю ворогів є його інформаційна робота та великі поставки дронів, які Стерненко купує на фронт за донати від підписників. Адже ще у серпні росЗМІ повідомляли, що російський диктатор Владімір Путін наказував вбивати українських активістів, які постачають FPV-дрони для ЗСУ.