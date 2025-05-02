Стерненко розповів, що пов'язує його нападницю та підозрюваних у вбивстві Фаріон і Ганула

Сергій Стерненко вийшов в ефір після замаху на нього. Волонтер розповів, що треба зробити владі після нападу на нього 1 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на стрим Сергія Стерненка.

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Що треба зробити владі після нападу на Стерненка

Волонтер підкреслив: окупанти вбивають українців, бо ті не хочуть жити під окупацією та бути зросійщеними.

Росіяни нас вбивають не тому, що ми погані чи хороші. Росіяни нас вбивають не тому, що ми їм подобаємось чи не подобаємось. Росіяни нас вбивають, тому що ми українці. І їм на***ти, хто ти – чи ти підтримуєш Порошенка, чи Тимошенко, чи Зеленського.

Проте гинутимуть і самі росіяни.

Активіст наголосив, що українцям слід надати право на короткоствольну зброю для самозахисту. Адже вбивці Дем'яна Ганула та Ірини Фаріон, так само як і нападниця на Стерненка, мали незареєстровану, нелегальну вогнепальну зброю. Натомість українці права носити легальну короткоствольну зброю не мають.

"Забороняти громадянам захищати себе за допомогою короткостволів – це ідіотизм, маразм. Зараз кожен депутат, який виступає проти права громадян на короткоствольну вогнепальну зброю і проти права на самозахист, – виступає одночасно за вбивства українців. Тому що російські спецслужби будуть і надалі намагатися нас вбивати. І ми маємо мати інструменти, щоб захистити себе і своїх близьких", – пояснив Сергій Стерненко.

Наостанок він сказав: публічно звертається до народних обранців, аби ті порушували це питання. Й особисто говоритиме з деякими депутатами.

Замах на Стерненка 1 травня став не першим нападом на нього. Раніше волонтера навіть судили за спробу самозахисту.