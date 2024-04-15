У Сіднеї чоловік напав з ножем на священника: натовп хотів лінчувати кривдника

Під час богослужіння у Сіднеї чоловік з ножем напав на священника. Декілька осіб отримали поранення, а самого чоловіка затримали.

Інцидент стався в церкві в районі Уоклі, приблизно за 30 кілометрів на захід від центрального ділового району Сіднея. Після нападу під церквою зібрався розлючений натовп, заспокоювати який довелося поліції та спецназу.

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Деталі інциденту

Служба транслювалася у соцмережах у прямому ефірі, і напад потрапив на відео. На кадрах видно, як під час проповіді чоловік підбігає до священника, б'є його ножем, після чого той падає, а нападник продовжує завдавати ударів. На допомогу жертві підбігають кілька вірян.

Момент нападу на священника під час служіння / скріншот з відео

З етичних міркувань ми не можемо показати Вам повне відео нападу. Однак відповідний ролик ви можете знайти за посиланням.

Зазначається, що жертвою нападу став єпископ Ассирійської православної церкви Мар Марі Еммануїл. Чоловік отримав 10 ножових поранень. В Австралії він відомий своїм ультраконсерватизмом. Наприклад, він публічно висловлюється проти ЛГБТК, а під час пандемії був активним ковід-дисидентом.

Окрім священника у церкві постраждало четверо людей. Двох з них доправили до лікарні з численними рваними ранами. Самого нападника затримали прямо у церкві.

На цьому все не закінчилося

Згодом після інциденту перед церквою зібралася сотні розлючених людей. Вони прагнули лінчувати нападника, а ЗМІ стверджують, що чоловіку відрізали пальці. Поліцейський гелікоптер, тактичний підрозділ і десятки офіцерів у формі кілька годин протистояли натовпу.

Протистояти натовпу довелося поліції та спецназу / WOLTER PEETERS

Офіцери спецназу щитами відтіснили натовп від церкви та прилеглих вулиць.

Натовп нападав на нас, кидав речі та був агресивним, коли ми намагалися допомогти їхньому єпископу. Я сказав їм: "Ми вам не вороги",

– розповідав один з правоохоронців.

На певний час відділення невідкладної допомоги Ліверпульської лікарні було закрито для громадськості як запобіжний захід.

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