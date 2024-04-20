Конфлікт на Буковині з ТЦК: з'явилося відео інциденту зі стріляниною

Удень 20 квітня в Чернівецькій області стався конфлікт між цивільними та представником ТЦК. Пізніше стали відомі деталі та з'явилося відео – його зняли самі цивільні.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що в селі Чорногузи стався напад на працівника ТЦК. Це відбулося, коли працівник Вижницького районного центру комплектування здійснював оповіщення. Як заявили в ТЦК, група цивільних заблокувала автомобіль військового.

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Що потрапило на відео

У ролику чоловіки агресивно повторюють "Що ти тут робиш", жінка істерично кричить, а працівник ТЦК постійно говорить "Викликайте поліцію". У нього в руках пістолет, який він не випускає. Двоє чоловіків підбивають його та валять на землю, лунають постріли.

Працівник ТЦК досить швидко встає. Потім він повертається на місце падіння, щоб пошукати свої речі, і сідає в машину під постійну лайку чоловіків. Ті кричать, мовляв, показали паспорт, чого ж іще, і вимагають сховати пістолет, "бо тут діти".

Далі чоловіки рвучко відкривають машину і продовжують напосідати щодо зброї. Працівник ТЦК говорить "Ви на мене напали", вказує на телефон і пояснює, що викликає поліцію. Ролик обривається.

Позиція ТЦК

Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції. Ми з'ясовуємо усі причини і обставини інциденту та сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів,

– ідеться в повідомленні.

Військовий був переведений до ТЦК та СП із 10 окремої гірсько-штурмової бригади у зв'язку зі станом здоров'я та бойовими травмами.

У відомстві нагадали: за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП, відповідно до Кримінального кодексу, можна отримати від 5 до 8 років за ґратами. Про це сказано в статті "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період".

Деталі від журналістів

Медійники "Суспільного" з посиланням на речницю нацполіції області Кароліну Маришеву додали: на місці події працювали поліцейські, вони скерували матеріали до Державного бюро розслідувань.

"У Чернівецькому обласному центрі комплектування нам підтвердили, що повідомляли про напад на працівника ТЦК, який у цьому відео", – написали у ЗМІ.