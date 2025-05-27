У Черкасах затримали людей, які напали на військових ТЦК під час перевірки документів
- У Черкасах поліція затримала чотирьох осіб за напад на військових під час перевірки документів, їм загрожує до 5 років ув'язнення.
- Затриманим обрано запобіжний захід, троє вже в ізоляторі тимчасового тримання, прокуратура вирішує питання про підозру у хуліганстві.
У Черкасах поліція затримала чотирьох осіб, які 26 травня влаштували конфлікт зі співробітниками територіального центру комплектування. Нападникам загрожує позбавлення волі.
Інцидент стався у Черкасах 26 травня під час перевірки військово-облікових документів. Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Черкаській області.
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Затриманим обрано запобіжний захід
Днями місцеві жителі у Черкасах відганяли працівників ТЦК та СП до авто. Це сталося під час перевірки військово-облікових даних громадян.
За даними поліції, затриманими виявились троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Їх підозрюють у хуліганстві. Нападникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення…Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання,
– йдеться в заяві.
Поліція також розглядає можливість додаткової кваліфікації дій фігурантів.
Процес затримання нападників у Черкасах: дивіться відео
До слова, на Полтавщині група цивільних напала на представників ТЦК та СП, використавши перцеві балончики та травматичний пістолет. Полтавське ТЦК затримало двох з них та направило звернення до поліції.