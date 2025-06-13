В Одесі чоловік під час перевірки документів вдарив ножем співробітника ТЦК
- В Одесі чоловік під час перевірки документів напав на співробітника ТЦК, поранивши його ножем.
- Нападника затримали, випадок кваліфіковано як тяжкий злочин.
У четвер, 12 червня, в Одесі чоловік напав на співробітника ТЦК. Нападник поранив військового ножем.
Правоохоронці кваліфікують цей випадок як тяжкий злочин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
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Що відомо про напад на військового ТЦК в Одесі
За даними Одеського обласного ТЦК і СП, під час перевірки військово-облікових документів співробітники зупинили чоловіка. Він відмовився пред'являти документи групі оповіщення. Після чого намагався втекти та поранив ножем військовослужбовця.
Нападника швидко обеззброїли та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для документування правопорушення.
Наразі життю та здоров'ю пораненого нічого не загрожує.
Застосування зброї проти представника Збройних Сил України – це напад, який не має і не може мати жодних виправдань,
– відреагували в Одеському обласному ТЦК.
Затриманому інкримінували, зокрема, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
Нагадаємо, у Полтаві чоловік відмовився їхати до ТЦК, через що виник конфлікт із представниками групи оповіщення. Під час сутички він травмував патрульного й зламав бодікамеру. Після цього чоловік поскаржився на погане самопочуття, тому його доправили до лікарні.