Під Полтавою натовп напав на ТЦК: частину нападників направили на ВЛК
- У Полтавській області група осіб напала на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, використовуючи сльозогінний газ, внаслідок чого шестеро отримали хімічні опіки.
- Восьмеро нападників були затримані, шестеро з яких підлягають мобілізації та тепер мають пройти військово-лікарську комісію.
У Полтавській області група людей напала на військовослужбовців ТЦК та поліцейських із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок інциденту троє військових та троє правоохоронців отримали хімічні опіки.
Тепер нападники мають пройти ВЛК, оскільки підлягають мобілізації. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.
Що відомо про напад ТЦК на Полтавщині?
Інцидент стався 13 березня близько 11:00 поблизу населеного пункту Нижні Млини. До 20 осіб перешкоджали роботі групи оповіщення, до складу якої входили військові ТЦК та поліцейські. Нападники використали сльозогінний газ, через що шестеро осіб отримали хімічні опіки.
На місце прибули додаткові екіпажі поліції, які затримали вісьмох учасників нападу. Встановлено, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації і тепер пройдуть військово-лікарську комісію.
У ТЦК наголосили, що перешкоджання роботі груп оповіщення є незаконним і шкодить обороноздатності країни.
Що відомо про інші випадки нападів на ТЦК?
На Закарпатті стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. Натовп напав на військових та пошкодив службовий автомобіль. У поліції повідомили, що причетні до нападу на ТЦК затримані.
Напад на військовослужбовців територіального центру комплектування стався й на Волині. Цивільні напали на групу оповіщення ТЦК, заблокували їхнє авто та звільнили військовозобов'язаного. Поліція розпочала кримінальне провадження, нападники загрожують до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності військових.
У Київському районі Одеси група цивільних напала на групу військових ТЦК. Проти військовослужбовців використали сльозогінний газ. Керівництво Одеського обласного ТЦК планує звернутися до правоохоронців для притягнення до відповідальності учасників інциденту.