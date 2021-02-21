Напад на українського прикордонника у Санкт-Петербурзі: росіянина взяли під варту

Росіянину Назару Смоленському, який 19 лютого з ножем напав на прикордонника, що охороняв Генеральне консульство України, обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту.
Суд Санкт-Петербурга вирішив, що підозрюваний пробуде в СІЗО до 18 квітня.
Важливо На співробітника українського консульства напали з ножем прямо на службі в Росії
Смоленського обвинувачують у хуліганстві. За напад йому загрожує до 7 років в'язниці.
Що відомо про нападника
- Зазначили, що Смоленський неодружений та не має дітей.
- Раніше чоловік не був судимий.
- Захворювань, які б не дозволяли відправити його під варту, не виявили.
Напад на співробітника українського Генконсульства: що відомо
- Як тільки чоловіку відчинили двері Генконсульства, він одразу накинувся на прикордонника з ножем.
- Відомо, що попередньо Смоленський був записаний на прийом до установи.
- Українець отримав 2 ножових поранення, однак вони виявились не смертельними.
- На місце події прибули слідчі. Згодом нападника затримали.
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