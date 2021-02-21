Напад на українського прикордонника у Санкт-Петербурзі: росіянина взяли під варту

21 лютого 2021 , 22:38
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Росіянину Назару Смоленському, який 19 лютого з ножем напав на прикордонника, що охороняв Генеральне консульство України, обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту.

Джерело:

Об'єднана пресслужба суддів Санкт-Петербурга

Суд Санкт-Петербурга вирішив, що підозрюваний пробуде в СІЗО до 18 квітня.

Важливо На співробітника українського консульства напали з ножем прямо на службі в Росії

Смоленського обвинувачують у хуліганстві. За напад йому загрожує до 7 років в'язниці.

Що відомо про нападника

  • Зазначили, що Смоленський неодружений та не має дітей.
  • Раніше чоловік не був судимий.
  • Захворювань, які б не дозволяли відправити його під варту, не виявили.

Напад на співробітника українського Генконсульства: що відомо

  • Як тільки чоловіку відчинили двері Генконсульства, він одразу накинувся на прикордонника з ножем.
  • Відомо, що попередньо Смоленський був записаний на прийом до установи.
  • Українець отримав 2 ножових поранення, однак вони виявились не смертельними.
  • На місце події прибули слідчі. Згодом нападника затримали.

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