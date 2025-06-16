На українця напали у Німеччині через українську мову: можливий політичний мотив
- Двоє зловмисників вдарили ножем 51-річного українця в Берліні через використання ним української мови.
- Розслідування нападу передали департаменту з питань державної безпеки через можливий політичний мотив.
Двоє зловмисників у суботу, 14 червня, вдарили ножем 51-річного українця в одному із берлінських парків. Слідство вважає, що вони діяли з політичних мотивів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.
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Що відомо про справу нападу на українця в Берліні
Розслідування справи передали департаменту з питань державної безпеки.
З огляду на можливий політичний підтекст нападу розслідування злочину передали профільному відділу Відомства кримінальної поліції Берліну – департаменту з питань державної безпеки,
– заявили у понеділок, 16 червня, у пресслужбі берлінської поліції.
Нагадаємо, що на чоловіка напали, коли він вигулював собаку у парку і давав йому команди українською мовою. Сталося це приблизно о 6:40 ранку.
Нападники, почувши українську мову, запитали у потерпілого, якої він національності. Після цього один зі зловмисників завдав українцю ножового удару у живіт.
Поліція не відповіла на запит журналістів, якою мовою спілкувалися підозрювані. Наразі вони перебувають у розшуку.
Українця доправили до лікарні. Загрози його життю немає.