У Польщі підлітки жорстоко побили 17-річного українця, йому довелось зробити ампутацію

У Польщі група підлітків жорстоко побила 17-річного Артема з України. Нападники застосували сльозогінний газ та мачете.

Польські ЗМІ пишуть, що подія сталася 10 липня, близько 21:00 біля водосховища Закшувек у краківському районі Ручай. У МЗС 24 Каналу повідомили, що наразі перевіряють інформацію, однак випадок вже підтвердили у поліції Кракова.

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Подробиці інциденту

Мама підлітка розповіла, що того дня було дуже спекотно, тому Артем та троє його друзів пішли до басейну в Закшувеку.

За словами юнака, до них підійшла інша група підлітків, яка вигукувала різні гасла. Коли один із його друзів підвівся, його вдарили по обличчю. Хлопчик захистив його і дав відсіч нападнику. Тим часом інший друг провів дівчат у безпечне місце.

Тоді почалося найгірше, оскільки нападники застосували сльозогінний газ та мачете.

Коли вони застосували сльозогінний газ, я почав тікати. Потім за мною побіг чоловік із мачете. Він ударив мене по голові і по пальцю. Він не переставав бити, але я якось вирвався і стрибнув у воду. Все сталося так швидко, що мені навіть складно згадати, як виглядали нападники,

– розповідає Артем.

У якому стані постраждалий українець

Скривавленого підлітка витягли з води його друзі, які також покликали на допомогу. Хлопчика доправили до лікарні з серйозними травмами голови та рук. Йому зробили операцію.

Мій син втратив багато крові. На жаль, великий палець лівої руки врятувати не вдалося,

– додає мама Артема.

Поліція затримала трьох людей

За даними польських ЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних у нападі – вони також підлітки. Наймолодшим 15 та 16 років, найстаршому – 17.

Наймолодшого з них заарештували наступного дня після інциденту. За даними поліції, підліток перебував у відпустці з навчального центру і в минулому також мав проблеми із законом.

16- та 17-річні молоді люди були заарештовані поліцією 12 липня. Як з'ясувалося, старший із них перебував у розшуку, оскільки втік із Молодіжного освітнього центру у Горлицях.

При обшуку квартири за місцем проживання правоохоронці знайшли предмет, який, найімовірніше, він використовував для нападу на Артема.

Усіх трьох нападників звинуватили у причетності до нападу із застосуванням небезпечної зброї.

Зловмисникам пред'явлено звинувачення в хуліганстві, що посилить покарання. Крім того, найстаршому злочинцеві звинувачено у заподіянні тілесних ушкоджень,

– повідомили в поліції.

За статтею 159 Кримінального кодексу Польщі, особа, яка використовує вогнепальну зброю, ніж чи інший небезпечний предмет для участі у бійці чи побиття людини, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Найстаршого судитимуть як повнолітнього. У Головному управлінні поліції Кракова повідомили, що його вже взяли під варту на 3 місяці.

Справами 15- та 16-річних буде займатися суд по сімейних справах. Не виключено, що до відповідальності ще можуть притягнути й інших людей.