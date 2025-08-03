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24 Канал Новини України Довелося стріляти по ногах: деталі нападу на військових ТЦК на Миколаївщині
3 серпня, 21:07
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Довелося стріляти по ногах: деталі нападу на військових ТЦК на Миколаївщині

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У селищі Бузьке стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК.
  • Розпочаті кримінальні провадження за статтею про "Умисне легке тілесне ушкодження" та "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Вранці у селищі Бузьке стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Один із військових був змушений відкрити вогонь.

Близько 10:00 невідомі напали на військовослужбовців ТЦК та СП, які разом із правоохоронцем здійснювали заходи оповіщення. У поліції розповіли деталі інциденту, передає 24 Канал.

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Що відомо про напад на військових у Бузькому?

За словами правоохоронців, на одній з вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя, щоб перевірити у нього документи. Чоловік почав втікати та забіг до крамниці. Згодом він вийшов і розпочав конфлікт з військовими. До нього долучилися ще двоє місцевих. 

У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.

З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета та травмував одного із нападників у ногу. 

Розпочаті кримінальні провадження за статтею про "Умисне легке тілесне ушкодження", а також за статтею "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок".