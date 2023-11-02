У лікарні помер військовий, якого побили на Одещині: відійшов на той світ після дня народження

Український військовослужбовець Юрій Купріч, якого побили в Чорноморську Одеської області, помер в лікарні. Лікарі намагалися зберегти життя Юрія, однак не вдалося.

Юрій Купріч помер у лікарні вранці 2 листопада. Про це у фейсбуці повідомила його дружина Олеся Купріч.

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30 жовтня дружина військовослужбовця повідомляла, що стан здоров'я потерпілого погіршився. Вона просила молитися за коханого.

Однак, попри все, серце Юрія Купріча перестало битися близько 7:00 четверга. 1 листопада у чоловіка був день народження – йому виповнилося 52 роки.

Відомо, що внаслідок побоїв у військовослужбовця діагностували набряк мозку та перелом шийного хребця. Йому довелося провести екстрену операцію. Лікарі намагалися його врятувати, однак не змогли.

Дружина постраждалого розповідала, що після операції лікарі не давали жодних прогнозів і не виключали летальний випадок. Також вони попереджали, що навіть якщо пацієнт виживе, то, можливо, буде паралізованим.

Що передувало