Проходив реабілітацію, а опинився в реанімації: на Львівщині жорстоко побили військового

У Львівській області поліція затримала чоловіка за підозрою в жорстокому побитті мешканця сусіднього села, який є військовослужбовцем. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами.

А підозрюваному загрожує позбавлення волі до 8 років. Про це інформує 24 Канал із посиланням на місцеву поліцію.

Що відомо про напад на військовослужбовця?

За інформацією правоохоронців, інцидент стався 12 грудня близько 18:20 поблизу магазину в одному з сіл Яворівського району.

Тоді між 42-річним місцевим жителем та 25-річним чоловіком із сусіднього села виник конфлікт, внаслідок якого молодший кілька разів вдарив старшого по голові.



Підозрюваний у побитті військового / Фото Нацполіції

Медики діагностували у постраждалого, який перебував на реабілітації, субдуральний крововилив. Наразі він перебуває у відділенні реанімації.

Слідчі оголосили затриманому підозру в умисному завданні тяжкого тілесного ушкодження. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

