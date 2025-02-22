Чоловік застосував зброю: в Одеському ТЦК розповіли деталі нападу на військовослужбовця

В Одесі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів. У територіальному центрі розповіли, як стався напад на працівників та зазначили, що подібні випадки не можна толерувати, адже вони мають внутрішню загрозу.

За даними правоохоронців, 22 лютого на вулиці Італійський бульвар вчинив протиправні дії проти службовця територіального центру комплектування. Чоловік поводився агресивно та застосував зброю. Про це 24 Канал пише з посиланням на Одеський ТЦК та СП.

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Що в ТЦК кажуть про напад на співробітника в Одесі

Відомо, що працівники ТЦК зупинили 28-річного жителя Березівського району для перевірки його документів. Співробітники ТЦК кажуть, що чоловік відмовився виконати їхні законні вимоги.

У якийсь момент він розпилив сльозогінний газ дратівливої дії в обличчя одного з працівників, дістав зброю, ймовірно, травматичної дії та кілька разів вистрілив у його бік. Нападник намагався втекти, але його швидко затримала поліця.

За перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час особливого стану Служба безпеки України відкрила проти чоловіка кримінальне провадження.

Такі дії класифікуються як особливо тяжкі злочини, що передбачають найсуворіші санкції. На даний час матеріали скеровано до суду для обрання запобіжного заходу,

– йдеться в повідомленні працівників ТЦК.

В Одесі затримали чоловіка, який напав на працівника ТЦК / Фото Національної поліції України

У відомстві додали, що недотримання законних вимог, будь-який опір чи агресія щодо військовослужбовців розцінюються як дії, які шкодять обороноздатності держави. А спроби ухилення від мобілізації тягнуть за собою покарання.

Якщо громадянин не бажає проходити мобілізацію за загальною процедурою, він має можливість звернутися до рекрутингового центру, вибрати відповідний напрям служби та виконувати свій обов’язок перед країною. Втома чи особисті переконання не є підставою для порушення законів у воєнний час,

– зазначили в Одеському ТЦК.

Варто зазначити, що в Україні діє мобілізація, що передбачає обов'язкове оновлення даних чоловіками віком від 18 до 60 років. Вони мають самостійно з'явитися до ТЦК у випадку зміни місця проживання, зміни персональних даних, втрати військово-облікового документа, оновлення даних чи підтвердження права на відстрочку або ж для виїзду за кордон.