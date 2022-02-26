Напад на військову частину в Києві відбили

Бійці держави-агресорки атакували одну із військових частин в Києві. Напад окупантів вдалося відбити.

Російські війська у ніч на 26 лютого атакували військову частину столиці. Однак агресія окупанта завершилася для нього невдачею.

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Атаку на військову частину в Києві відбили

Військові злочинці Росії атакували одну із військових частин в Києві, на Проспекті Перемоги. Напад відбито,

– зазначили у Сухопутних військах.

Щоб врятувати військову частину бійці Збройних сил підірвали міст на Берестейській. Він вів безпосередньо до входу в будівлю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники обороняють Київ від ворога одразу у кількох місцях – у районі Нивок, Берестейської, Шулявки та Солом'янки. Там було чути багато вибухів. Проспект Перемоги охопили вогонь та дим.

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