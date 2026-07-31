У соцмережах поширюється шокуюче відео, на якому жінка напала на 35-річного українського таксиста. Про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Чому жіннка напала на українця у Ченстохові?

Інцидент стався у четвер, 30 липня, між 12:00 та 13:00. Пасажирка попросила водія Bolt відхилитися від маршруту та зупинитися біля магазину алкоголю.

Спочатку вона запитала, чи говорить він польською. Після ствердної відповіді жінка наказала дорогою зробити зупинку. Водій відмовився, пояснивши, що не має часу.

Після цього полька почала кричати, ображати і принижувати таксиста через його українське походження. Зокрема, вона назвала чоловіка "українською курвою".

Згодом вона вдарила чоловіка кулаком в обличчя й вийшла з автомобіля. Особливе обурення викликало те, що поруч із жінкою на задньому сидінні перебувала її маленька донька, яка стала свідком агресивної поведінки матері.

З відео не видно, чи була пасажирка напідпитку, однак її реакція на відмову була надто агресивною.

У п'ятницю, 31 липня, 48-річна мешканка Ченстохови сама з'явилася до поліцейського відділку. За словами Марлени Лещиняк, із жінкою проведуть слідчі дії, після чого її доставлять до прокуратури для надання пояснень. Остаточну правову кваліфікацію її дій визначить прокурор. Крім того, через те, що під час інциденту з нею була дитина, поліція також перевірить умови, у яких живе сім'я.

Момент нападу на українського водія: дивіться відео

Нагадаємо, що під час будівельних робіт поблизу Кракова 46-річний чоловік накинувся з образами і погрозами на двох українців. Його затримала поліція.

В аеропорту іспанської Малаги двоє поляків ображали українку та її матір. Конфлікт виник після того, як чоловікам зробили зауваження через гучну та агресивну поведінку під час польоту.

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