Напад на журналістів "УП" у Дніпрі: трьом людям повідомили про підозру

У Дніпрі раніше напали на розслідувачів "Української правди". Трьом людям вже повідомили про підозру щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Слідчі підтвердили, що знімальна група журналістів прибула до VIP-терміналу аеропорту Дніпра. Там на свої телефони знімали репортаж.

До теми У Дніпрі на журналістів "УП" напали охоронці бізнесмена Петровського "Наріка"

На території терміналу четверо чоловіків стали вимагати припинити зйомку. Зловмисники застосували силу та погрожували ножем. Зрештою, вони забрали відзняті матеріали та видалили їх з телефону.

Підозра для нападників

Справа стосується перешкоджання законній діяльності журналістів, незаконного вилучення журналістських матеріалів і технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна.

Підозру повідомили трьом. Однак слідство ще триває, встановлюють, хто саме погрожував вбивством одному з журналістів.

Крім того, вирішуватимуть, який запобіжний захід обрати для підозрюваних.



Напад на журналістів / Фото "Української правди"

Напад на журналістів "УП": що відомо

На журналістів "Української правди" напали у Дніпрі 13 лютого. Відповідні кадри оприлюднив розслідувач Михайло Ткач. За інформацією УП, це були охоронці терміналу.

Одному з журналістів приставили ножа до ока та погрожували.

У Нацполіції розповіли, що розпочали 2 кримінальних справи. Генпрокурорка Ірина Венедіктова у фейсбуці теж прокоментувала інцидент. Вона запевнила, що реакція буде адекватною.

Згодом ЗМІ заявило, що нападники супроводжували бізнесмена Олександра Петровського, відомого в кримінальних колах під прізвиськом "Нарік". Нібито оператор зняв момент виходу Петровського.

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