Напад на екс-мера Конотопа Семеніхіна: стан потерпілого – стабільно тяжкий

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхин після нападу, який правоохоронці кваліфікують як замах на вбивство, перебуває у лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий. Зокрема, він отримав важку травму голови та пошкодження грудей. Тим часом, правоохоронці розглядають три основні робочі версії інциденту.

Уночі проти 27 серпня у Конотопі на Сумщині невідомі напали на колишнього мера міста Артема Семеніхіна. Зловмисники завдали чоловікові тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок чого той опинився у лікарні. Інцидент трапився, коли екс-чиновник повертався додому – попередньо встановлено, що він близько першої години ночі вийшов із авто, у районі гаражів отримав удар по голові від невідомих та знепритомнів.

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За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергія Бутенка, Семеніхин спершу перебував у реанімаційному відділенні Конотопської Центральної районної лікарні, і спеціально для огляду потерпілого туди прибули обласні нейрохірурги, передає УНІАН.

"Було проведено всі необхідні обстеження Семеніхіна. Його стан лікарі оцінили як стабільно тяжкий. На консиліумі розглядали варіант переведення пацієнта до обласної клінічної лікарні, але зрештою лікарі вирішили транспортувати потерпілого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", – розповів начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА.

Він додає, що транспортування Семеніхіна відбуватиметься реанімаційним автомобілем, оснащеним усім необхідним обладнанням. Після госпіталізації до Київського інституту нейрохірургії на Семеніхіна чекає операція, тривале лікування та подальша реабілітація.

Щодо діагнозу, то не можу розкривати лікарську таємницю. Можу лише сказати, що в потерпілого – краніо-торокальна травма та травми м’яких тканин. Тобто, крім забоїв, він отримав важку травму голови та пошкодження грудей. Зокрема, лікарі встановили переломи кісток черепа,

– констатував Бутенко.

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До слова, поліція кваліфікувала інцидент як "замах на вбивство" та відкрила відповідне кримінальне провадження. Згодом прокуратура перекваліфікувала справу на більш жорстку статтю – "Закінчений замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку".

Наразі правоохоронці розглядають три основні робочі версії замаху на вбивство Семеніхіна:

– напад через його громадсько-політичну діяльність,

– напад із мотивів хуліганства,

– напад через особисті неприязні стосунки.

Крім того, у кожній із версій є свої підверсії, але їх поки поліція не озвучила.

На жаль, попередні гучні напади та побиття людей в Україні завершувалися летально. Зокрема, у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров. Після того, як його побив невідомий, представник ЗМІ понад місяць провів у комі з черепно-мозковою травмою та переніс операцію. Правоохоронці розслідують цю справу як умисне вбивство. Крім того, слідство опрацьовує три основні робочі версії: професійна діяльність журналіста, раптова сварка з невідомою людиною, вбивство з корисливих мотивів.

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Також унаслідок жорстокого побиття, але вже з боку поліцейських, помер представник "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка – Олександр Комарніцький. Він проходив поруч з місцем затримання поліцією чоловіка з гранатою, відтак правоохоронці попросили його бути понятим, але той відмовився. Через це начебто і виник конфлікт. За словами Гриценка, "місцеві поліцейські по-звірячому побили Комарніцького прямо на автобусній зупинці", і у результаті він отримав численні переломи черепа та потрапив у реанімацію. Після побиття Комарніцього очільник Нацполіції Сергій Князєв звільнив голову управління у Вінницькій області Юрія Педоса та його заступника Сергія Сокиряна.