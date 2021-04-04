Нападник на Капітолій думав, що уряд хоче "контролювати його розум"

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У Вашингтоні 2 квітня 25-річний Ноа Грін намагався проїхати крізь ворота до Капітолію. Відомо, що хлопець мав психічні розлади.

Джерело:

Associated Press

Що відомо про нападника

За даними видання, слідчі приділяють все більше уваги психічному здоров'ю чоловіка. Вони підозрюють, що той був нездоровий.

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Рідні Гріна розповіли поліцейським, що хлопець мав дивні думки. За кілька тижнів до атаки він писав у соціальних мережах, що уряд "намагається контролювати його розум". Також підозрюваний скаржився на хвороби і втрату роботи.

Через це правоохоронці вважають, що хлопець страждав від галюцинацій, параної та суїцидальних думок.

Деталі інциденту під Капітолієм

  • Грін намагався протаранити ворота будівлі. Згодом він вийшов з автомобіля і ножем поранив 2 поліцейських. Один з них загинув.
  • Правоохоронці стріляли у нападника. Хлопця затримали, однак той не вижив.
  • Нападник писав у соцмережах, що "вирушає у духовну подорож".
  • Крім того, в мережі він активно висвітлював діяльність націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".
  • Відомо, що Грін вживав наркотики.

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