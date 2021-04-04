Нападник на Капітолій думав, що уряд хоче "контролювати його розум"

У Вашингтоні 2 квітня 25-річний Ноа Грін намагався проїхати крізь ворота до Капітолію. Відомо, що хлопець мав психічні розлади.

Що відомо про нападника

За даними видання, слідчі приділяють все більше уваги психічному здоров'ю чоловіка. Вони підозрюють, що той був нездоровий.

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Рідні Гріна розповіли поліцейським, що хлопець мав дивні думки. За кілька тижнів до атаки він писав у соціальних мережах, що уряд "намагається контролювати його розум". Також підозрюваний скаржився на хвороби і втрату роботи.

Через це правоохоронці вважають, що хлопець страждав від галюцинацій, параної та суїцидальних думок.

Деталі інциденту під Капітолієм

Грін намагався протаранити ворота будівлі. Згодом він вийшов з автомобіля і ножем поранив 2 поліцейських. Один з них загинув.

Правоохоронці стріляли у нападника. Хлопця затримали, однак той не вижив.

Нападник писав у соцмережах, що "вирушає у духовну подорож".

Крім того, в мережі він активно висвітлював діяльність націоналістичної релігійної організації "Нація ісламу".

Відомо, що Грін вживав наркотики.

Ноа Грін протаранив ворота Капітолію: відео