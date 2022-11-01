Нападник на Пелосі хотів взяти її в заручники та поламати коліна

Нападник, який травмував чоловіка спікерки Палати представників США, хотів завдати шкоди саме Пелосі. Адже він вважає політикиню "ватажком зграї брехні, яку поширює Демократична партія".

Ці дані повідомило федеральне обвинувачення. Проти зловмисника висунули сім звинувачень, одне з який стосується нападу на чоловіка Ненсі Пелосі, який був вдома в їхньому будинку в Сан-Франциско.

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Нападник на чоловіка Пелосі хотів зашкодити спікерці

Федеральне обвинувачення висунуло одне основне та шість додаткових звинувачень 42-річному нападнику Девід Депейпу. Зокрема, за фактом:

замаху на вбивство;

проникнення у квартиру;

жорстокого поводження з літніми людьми. Мовиться про чоловіка Пелосі – 82-річного Пола Пелосі;

нападу із застосуванням смертоносної зброї;

незаконного утримування людини;

погроз членам родин державних службовців.

За даними обвинувачення, як пише The New York Times, затриманий хотів взяти Ненсі Пелосі в заручники. Після цього зловмисник планував "поговорити" з Пелосі. За його словами, якби спікерка "сказала правду", то він би відпустив її, а якби збрехала, то "зламав би їй колінні чашечки".

Очевидно, не зовсім психічно здоровий нападник, згодом планував "подивитись", як Ненсі Пелосі "привезуть до Конгресу". За словами затриманого, це нібито мало б стати "уроком" для інших членів Конгресу.

Видання Reuters написало, що в Мін'юсті США заявили про максимальне покарання у вигляді 50 років ув'язнення. За даними прокурорки Сан-Франциско Брук Дженкінс, нападнику світить тюрма – від 13 років до довічного.

Варто пригадати, що у момент нападу спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі перебувала в Вашингтоні. Вона на своїй посаді є другою в черзі на пост президента США.

Коротко про інцидент в домі Ненсі Пелосі

У п'ятницю 28 жовтня на чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі напали у його будинку.

Зловмисник проник через здані двері та зв'язав 82-річного Пола Пелосі. Потім він вдарив чоловіка молотком.

Попередньо відомо, що у Пола Пелосі перелом черепа, а також травма кисті та правої руки. Через це його прооперували. Операцію провели на черепі.

Згодом стало відомо, що зловмисник кричав "де Пелосі" та готував напад на неї. Відомо, що затриманий Девід Депейп є прихильником Дональда Трампа і теорій змови.

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