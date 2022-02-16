Напали на охорону: двоє в'язнів втекли з СІЗО на Закарпатті
16 лютого 2022 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Поліцейські шукають двох зловмисників, що втекли з-під варти. Вони напали на конвоїра та чергового й зникли в невідомому напрямку.
Інцидент трапився 16 лютого приблизно о 00:30 ночі. Обоє ув'язнених є жителями Виноградова.
До теми Убивство в кріслі стоматолога: на Прикарпатті поліція шукає злочинця
У чому обвинувачували втікачів
Чоловікам по 29 років. Це Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. За інформацією видання ZAXID.NET, одного з них затримали за підозрою у збуті наркотиків, іншого – за розбійний напад.
Шукають втікачів майже всі наряди поліції регіону. Крім цього, залучили оперативні підрозділи.Важливо! Поліція просить повідомити про знаходження злочинців за номером 102. Зробити це можна анонімно.
Ще один випадок втечі з СІЗО
- В Одесі наприкінці 2021 року з СІЗО намагався втекти чоловік. Його побачив охоронець і зробив попереджувальний постріл. Проте в'язень на це не реагував.
- Після цього правоохоронець поранив зловмисника в ногу. Ув'язнений родом з Харківщини. Він відбував покарання за наркозлочини.