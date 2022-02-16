Напали на охорону: двоє в'язнів втекли з СІЗО на Закарпатті

Поліцейські шукають двох зловмисників, що втекли з-під варти. Вони напали на конвоїра та чергового й зникли в невідомому напрямку.

Інцидент трапився 16 лютого приблизно о 00:30 ночі. Обоє ув'язнених є жителями Виноградова.

До теми Убивство в кріслі стоматолога: на Прикарпатті поліція шукає злочинця

У чому обвинувачували втікачів

Чоловікам по 29 років. Це Владислав Танчинець та Анатолій Спіров. За інформацією видання ZAXID.NET, одного з них затримали за підозрою у збуті наркотиків, іншого – за розбійний напад.

Шукають втікачів майже всі наряди поліції регіону. Крім цього, залучили оперативні підрозділи.

Ще один випадок втечі з СІЗО

В Одесі наприкінці 2021 року з СІЗО намагався втекти чоловік. Його побачив охоронець і зробив попереджувальний постріл. Проте в'язень на це не реагував.

Після цього правоохоронець поранив зловмисника в ногу. Ув'язнений родом з Харківщини. Він відбував покарання за наркозлочини.

Поліція просить повідомити про знаходження злочинців за номером 102. Зробити це можна анонімно.