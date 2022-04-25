Напередодні була загроза удару з Чорного моря по Львівщині, сьогодні – спрацювали ППО

У Львівській області за добу двічі лунала повітряна тривога. Глава ОВА Максим Козицький зазначив, що у першому випадку була загроза удару, а в другому – спрацювала ППО.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, чому за добу – з 9:00 24 квітня до 9:00 25 квітня – в області лунали дві повітряні тривоги. З його слів, у Великдень була загроза атаки з боку Росії.

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Не ігноруйте повітряну тривогу

Максим Козицький зазначив, що 24 квітня повітряна тривога пролунала у Львівській області через загрозу ракетного удару. Його могли завдати з літаків, розташованих в акваторії Каспійського моря.

Натомість 25 квітня в області спрацювала ППО. В області зранку почули вибухи. Згодом стало відомо про пожежі, які виникли у двох населених пунктах Золочівського району.

Зауважимо, що вибухи 25 квітня пролунали також на Вінниччині. Також повідомляється про обстріли 5 залізничних станцій на Заході України, зокрема, у Рівненській області.

Тож вкотре наголошуємо, що перебувати в укритті необхідно до кінця повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя!

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