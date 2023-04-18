Напередодні свого дня народження: на фронті загинув військовий і екснардеп Олег Барна
Джерело:Олексій Дмитрашківський
На війні загинув Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання.
На війну пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. З відкритих даних відомо, що вже 25 лютого 2022 року він був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.
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Що відомо про загибель Олега Барни
Військовий та екснардеп Олег Барна один день не дожив до свого дня народження – 18 квітня йому мало виповнитись 56 років.
Вчора (17 квітня – 24 Канал), під час бойових дій загинув Олег Барна,
– заявив Дмитрашківський.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що вони мали можливість поспілкуватися на минулому тижні. Речник показав відео, на якому видно, як стріляє Олег Барна.
Олег Барна пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення: дивіться відео
На війні з окупантами бореться й рідний брат Олега Барни – Степан Барна. Він також був народним депутатом 8 скликання у Верховній Раді.
Що відомо про Олега Барну
- Військовий та колишній нардеп народився у селищі Нагірнянка Тернопільської області. Він за освітою був менеджером системи освіти та юристом. Починав свій шлях як вчитель математики, фізики, інформатики та довійськової підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах.
- У свій час брав участь у "Революції на граніті". У 2000 році був активістом акції "Україна без Кучми" та балотувався до Верховної Ради як самовисуванець на довиборах за 167 округом (Тернопільська область), проте зняв свою кандидатуру.
- Протягом 2002 – 2010 років був селищним головою у рідному селищі Нагірнянка. У 2014 році був обраний у Раду від блоку Петра Порошенка за виборчим округом №167 Тернопільської області.
- У 2015 році під час виступу у Верховній Раді тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка підійшов до нього з квітами та пропонував покинути трибуну. Коли Яценюк відмовився, то підняв його та спробував винести з трибуни.
- Олег Барна був учасником Євромайдану, у липні 2014 року – пішов добровольцем в АТО. У нього залишилась дружина та двоє синів.