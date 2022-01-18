Напередодні візиту у Київ: Блінкен телефоном поговорив із Лавровим

Ентоні Блінкен 18 січня провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим. Це відбулося напередодні візиту держсекретаря США в Україну. До Києва Блінкен прибуде 19 січня.

Під час розмови з Лавровим Блінкен наголосив, що питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Зокрема, України.

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Також Блінкен наголосив, що Штати – непохитно віддані територіальній цілісності та суверенітету України.

Держсекретар США повідомив представнику країни-агресорки, що важливо продовжити дипломатичний шлях для деескалації напруження. Воно пов'язане з дуже тривожним нарощуванням російської армії в Україні та поблизу неї.

Візит Блінкена до Києва

Візит в українську столицю Блінкен здійснить на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби. Політики обговорять низку важливих питань.

Кулеба та Блінкен планують обговорити заходи практичної підтримки України з боку Штатів та активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також політики обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у низці сфер.

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