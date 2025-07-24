В Орбана знову скандують про ненависть до угорців: МЗС порадило не коментувати написи на ліфтах

У партії Віктора Орбана знову звинуватили Україну у нападах на угорців на Закарпатті. Там поділилися кадри з антиугорськими закликами на дверях невідомого ліфту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис лідера фракції Фідес в угорському парламенті Мате Кочиша.

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Що відомо про черговий випад Угорщини в бік України?

Мате Кочиш стверджує, що у Мукачеві на дверях і стінах нібито з’явилися написи, що закликають до "вбивства угорців". Як підтвердження він прикріпив до допису фото, на яких видно образливі написи в бік громадян Угорщини.

Досить розпалювання ненависті! Ми засуджуємо будь-які антиугорські дії та виступаємо на захист угорців Закарпаття!

– написав він.

На інцидент вже відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він публікував фото, на яких видно двері ліфта з написами: "Не коментуйте написи на ліфтах" і "Не шукайте ворога в Україні".

"Меседж МЗС України в доступній для угорського парламентаря формі", – зауважив представник відомства.

Допис угорського політика та українська відповідь / фото МЗС

Зауважимо, що це вже не перший випад Угорщини в бік України. Зокрема, нещодавно Віктор Орбан на своїй сторінці у фейсбук повідомив про підпал церкви на Закарпатті. Він додав фото, де видно напис "Мадярів на ножі" на стіні святині.